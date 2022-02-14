Цена газа в Европе на открытии торгов растет на 13,7%
Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднялась выше $1 000 за 1 тыс. куб. м. Общий рост цены газа составляет около 13,7%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $1031,8 за 1 тыс. куб. м, или €88 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
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