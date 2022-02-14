В Париже полиция обезвредила вооруженного ножом мужчину

Вооруженный ножом мужчина в понедельник угрожал сотрудникам полиции в Париже, он был обезврежен. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня около 07:00 полицейский патруль подвергся угрозам со стороны человека, вооруженного ножом, в общественном транспорте в [столичном] регионе Иль-де-Франс. Полиция применила оружие, тем самым устранив любую опасность как для себя, так и для путешественников", - написал министр на своей странице в Twitter.

Как уточнил корреспонденту ТАСС источник в правоохранительных органах, полицейские "применили табельное оружие против подозреваемого, вооруженного большим ножом длиной 30 см, которым он им угрожал". Инцидент произошел в районе Северного вокзала в Париже. По словам источника, мужчина не угрожал другим прохожим. В настоящее время власти не связывают этот инцидент с терроризмом.

Собеседник агентства не смог уточнить данные о состоянии нападавшего. Однако, по информации телеканала Бэ-эф-эм, мужчина находится в критическом состоянии. Ни один из стражей порядка не пострадал.