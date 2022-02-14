Пять человек погибли при взрыве на юге Франции (ФОТО)
По меньшей мере пять человек погибли в ночь с воскресенья на понедельник в результате взрыва в бакалее на юге Франции. Об этом сообщило радио France Bleu, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших прыгнул со второго этажа, пытаясь спастись от пожара. Он был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Также четыре человека числятся пропавшими без вести.
Еще 25 человек были эвакуированы. По данным France Bleu, пожар затронул по меньшей мере 11 квартир.
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