Французская Engie отчиталась о чистой прибыли в 2021 году

Французская Engie, одна из крупнейших энергокомпаний Европы, по итогам прошлого года получила чистую прибыль в размере 3,7 миллиарда евро против убытка в 1,5 миллиарда годом ранее. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в релизе компании.

Показатель EBITDA составил 10,6 миллиарда евро, что на 18,6% выше показателя 2020 года. Выручка увеличилась на 30,6%, до 57,9 миллиарда евро. Чистый долг компании на конец года поднялся до 25,3 миллиарда евро по сравнению с концом 2020 года, когда он составлял 22,5 миллиарда.

Компания ожидает, что в 2022 году EBITDA составит 10,7-11,1 миллиарда евро, а в 2023 году будет находиться в диапазоне 10,9-11,3 миллиарда евро.

Французская Engie осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.