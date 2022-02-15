Эксперты ВОЗ в скором времени поделятся выводами о происхождении коронавируса

Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время поделится результатами исследования о происхождении коронавируса. Об этом заявил во вторник на брифинге глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, для того, чтобы определить происхождение вируса, требуется время, - отметил он. - ВОЗ в октябре прошлого года организовала специальную стратегическую консультативную группу по изучению происхождения новых патогенов. И в ближайшее время мы ожидаем услышать результаты, может быть, рекомендации. Эта группа работает над [вопросом о] происхождении SARS-CoV-2, а также разрабатывает специальную систему определения происхождения новых патогенов".

В состав научно-консультативной группы по новым опасным патогенам вошли 28 экспертов. Это, в частности, специалисты из России, Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Китая, США, Франции и ЮАР. Они консультируют ВОЗ в отношении разработки системы определения и ведения исследований происхождения новых патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2. Эта структура создавалась в целях своевременной оценки рисков вспышек опасных болезней на планете с учетом последствий пандемии коронавируса.