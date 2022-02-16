Украина запросила помощь НАТО на случай крупных чрезвычайных ситуаций

Украина запросила НАТО о международной помощи на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций "разного характера", которые могут затронуть гражданское население. Об этом сообщила во вторник пресс-служба альянса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. В соответствии с необходимыми процедурами Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины", - сообщила пресс-служба НАТО.

Также Украина срочно запросила у НАТО на борьбу с некими неназванными крупномасштабными чрезвычайными ситуациями более сотни внедорожников, 760 надувных моторных лодок, десятки единиц тяжелой строительной техники, средства разминирования и радиохимической разведки, десятки тысяч комплектов спецэкипировки пожарных и войск химзащиты, в общей сложности 240 км пожарных шлангов разного диаметра и 30 мобильных госпиталей.

Перечень запрошенной помощи

Список запрошенной техники и средств включает четыре страницы, он опубликован полностью.

В него, в частности, вошли: по 10 тяжелых бульдозеров, автокранов, экскаваторов и 20-тонных грузовиков, 100 фургонов-внедорожников разного типа, 760 надувных моторных лодок. Кроме того, перечень включает средства и машины, в том числе беспилотные, для поиска мин и разминирования, дезактивации территории, химической и радиологической разведки, средства пожаротушения, включая десятки насосов, цистерны, а также пожарные шланги разных типов общей длиной 240 км. Украина также просит 70 тыс. костюмов химзащиты и десятки тысяч единиц различного пожарного снаряжения, 180 водолазных костюмов, тысячи устройств радиосвязи и десятки тысяч доз различных медикаментов и медицинских средств.

Последним пунктом в этом списке значатся 30 мобильных модульных комплексов для развертывания мобильных медицинских центров.