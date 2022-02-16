"Манчестер Сити" разгромил "Спортинг" в матче плей-офф ЛЧ

«Манчестер Сити» на выезде победил лиссабонский «Спортинг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Английский клуб разгромил соперника со счетом 5:0, передает Trend со ссылкой на Матч.

В первом тайме дубль оформил Бернарду Силва, еще по разу забили Рияд Марез и Фил Фоден. По статистическим данным, «Манчестер Сити» стал первой командой в истории стадии плей-офф ЛЧ, которой удалось в гостях повести в счете с разницей в 4 гола по итогам первого тайма.

После перерыва отличился Рахим Стерлинг.

Ответный матч команд запланирован на 9 марта.