Роналду прервал шестиматчевую безголовую серию во встрече чемпионата Англии с "Брайтоном"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" победил "Брайтон" со счетом 2:0 в матче чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Манчестер Юнайтед" отличились Криштиану Роналду (51-я минута) и Бруну Фернандеш (90+7). На 54-й минуте встречи был удален защитник "Брайтона" Льюис Данк.

Роналду прервал свою шестиматчевую безголовую серию, длившуюся с 30 декабря 2021 года, тогда португалец отличился в матче чемпионата Англии с "Бёрнли" (3:1). Эта была худшая серия Роналду без голов с 2009 года, тогда форвард не забивал семь матчей кряду.

Подопечные Ральфа Рангника выиграли третью встречу за последние шесть матчей в чемпионате Англии и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице первенства с 43 очками в 25 играх. "Брайтон" занимает девятую строчку в таблице с 33 очками в 24 встречах.

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет с "Лидсом" 20 февраля. "Брайтон" на день раньше дома встретится с "Бёрнли".