Парламент Греции одобрил закон с целью приобретения истребителей

Парламент Греции после бурных дебатов одобрил в понедельник вечером законопроект Министерства национальной обороны Греции "Об укреплении обороноспособности страны", который касается трех контрактов на приобретение шести дополнительных истребителей Rafale, трех фрегатов Belharra, а также 44 торпед для греческих подводных лодок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила газета Efimerida ton Syntakton, законопроект был принят голосами депутатов правящей правоцентристской партии "Новая демократия", оппозиционного левоцентристского "Движения перемен" и небольшой правой оппозиционной партии "Элиники лиси" ("Греческое решение"), которые имеют 189 мест в 300-местном однопалатном законодательном органе страны. Главная оппозиционная партия СИРИЗА-Прогрессивный Альянс экс-премьера Алексиса Ципраса воздержалась при голосовании, а Компартия Греции (КПГ) и левая партия MERA25 проголосовали против законопроекта.