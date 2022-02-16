Во Франции возобновили работу ночные клубы на фоне ослабления коронавирусных ограничений

Европа 16 февраля 2022 04:43 (UTC+04:00)
Во Франции возобновили работу ночные клубы на фоне ослабления коронавирусных ограничений

Очередной этап смягчения коронавирусных ограничений ознаменовался во Франции отменой запрета на работу ночных клубов и ослаблением некоторых ограничений в культурных учреждениях и барах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За два года пандемии ночные клубы во Франции были официально закрыты в общей сложности на протяжении 18 месяцев. После возобновления работы в начале июля 2021 года, им пришлось вновь закрыть свои двери на фоне очередного всплеска заболеваемости коронавирусом уже в декабре. По данным СМИ, некоторые клубы в Париже, Нанте, Лионе и других городах страны объявили о планах организовать дискотеки сразу же после полуночи, с первых минут отмены запрета.

Помимо клубной жизни преобразится и сфера общественного питания, а также быт культурных учреждений. Теперь в барах и бистро можно будет вновь употреблять напитки стоя возле бара, в поездах дальнего следования, на стадионах и в кинотеатрах вновь можно употреблять пищу и напитки.

Следующий этап ослабления ограничений запланирован на 21 февраля и коснется в основном учебных заведений. В частности, ученикам разрешат ходить без маски во время занятий на открытом воздухе и уроков физкультуры в помещении. С 28 февраля будет отменен масочный режим во всех закрытых помещениях, перед входом в которые требуется предъявлять вакцинный пропуск. Также вместе трех тестов на коронавирус людям, которые контактировали с заразившимися COVID-19, потребуется сдавать только один, чтобы подтвердить, что они здоровы.

Что касается вакцинного пропуска, то пока власти осторожно намекают на возможность его отмены в марте-апреле. Эти сроки подтвердил 9 февраля официальный представитель правительства Габриэль Атталь. В то же время он заявил, что главным критерием для принятия решения будет степень загруженности больниц и реанимационных отделений. С 15 февраля в стране вступили в силу новые правила, согласно которым действие QR-кода, полученного после дополнительной дозы вакцины от коронавируса, будет длиться не более четырех месяцев.

В последние дни во Франции постепенно снижается число заболевших на 100 тыс. жителей и сейчас этот показатель составляет около 1,4 тыс. на 100 тыс. человек, в конце января же он превышал 3,5 тыс. случаев. Всего с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти более 130 тыс. французов. 15 февраля власти подтвердили 142,2 тыс. новых случаев коронавируса за 24 часа. К настоящему моменту полный курс вакцинации в стране прошли 53 млн человек, 38 млн французов получили бустерную дозу.

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