Регулятор ЕС, скорее всего, не одобрит в феврале применение Lagevrio

Европейское агентство лекарственных средств (EMA), вероятно, не одобрит в этом месяце экстренное применение лекарства Lagevrio (торговое название молнупиравира) американских компаний Merck и Ridgeback Biotherapeutics для лечения ковида из-за "проблемных" данных. Об этом сообщила в среду газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, национальные системы здравоохранения Европы отдают предпочтение препарату Paxlovid американской компании Pfizer, который снижает риск смерти и госпитализации при ковиде на 89%. Согласно ранним исследованиям, Lagevrio снижает этот риск вдвое. Однако последующий анализ выявил, что эффективность препарата составляет лишь 30%.

Источник сообщил Financial Times, что препарат, возможно, вообще не получит одобрение EMA. В ответ на запрос газеты регулятор указал на ноябрьское заявление, где говорилось, что EMA "может вынести [положительное] заключение в течение нескольких недель, если предоставленные данные будут достаточно надежными и полными".

В конце 2021 года EMA дала предварительное одобрение на использование Lagevrio при лечении коронавируса, чтобы врачи стран ЕС могли назначать препарат пациентам. Однако после получения данных дальнейшего анализа Франция отменила заказ на лекарство, сославшись на неутешительные результаты исследований. За пределами ЕС такое же решение приняла Индия. В США препарат одобрен, но его использование ограничено.