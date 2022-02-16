Евросоюз потратит €6 млрд на создание группировки спутников связи

Евросоюз планирует потратить €6 млрд ($6,8 млрд) на создание группировки спутников связи на низкой околоземной орбите для обеспечения безопасной связи для стран-членов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Еврокомиссия намерена израсходовать на эти цели €2,4 млрд из своего бюджета. Остальные средства должны поступить из различных стран ЕС и промышленных групп. По словам Бретона, Европе необходимо иметь собственное "созвездие" спутников. Подобные космические планы сообщества помогут повысить кибербезопасность стран ЕС, обеспечив при этом лучший широкополосный доступ в Европе и Африке.

"Это имеет первостепенное значение с точки зрения нашего стратегического и технического суверенитета", - отметил Бретон.

Ближайшим аналогом этого проекта Bloomberg называет программу, реализуемую британской компанией OneWeb. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Сейчас группировка насчитывает 428 аппаратов. Все они были выведены российскими ракетами-носителями "Союз".

Крупнейший игрок в этой сфере - американская компания SpaceX предпринимателя Илона Маска с группировкой микроспутников Starlink. Компания запускает спутники с помощью ракеты-носителя Falcon 9 собственной разработки с арендуемых компанией площадок баз Космических сил США Ванденберг (штат Калифорния) и на мысе Канаверал (штат Флорида), а также из Космического центра им. Джона Кеннеди NASA, который расположен на острове Мерритт в непосредственной близости от мыса Канаверал. Они выводятся на околоземную орбиту в основном большими партиями (до 60 аппаратов). Всего к 7 января 2022 года в рамках проекта было запущено 1 тыс. 942 спутника Starlink (включая тестовые).