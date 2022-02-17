Шольц и Байден поприветствовали заявления РФ о готовности к дипломатии

Канцлер Германии Олаф Шольц и американский лидер Джо Байден во время телефонного разговора поприветствовали заявления России о готовности продолжать дипломатические усилия по ситуации вокруг Украины. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщили в кабмине ФРГ.

"Важно начать конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнять Минские соглашения и при поддержке Германии и Франции добиться прогресса в "нормандском формате", – сказано в сообщении.

В правительстве Германии считают, что ключ к этому лежит в России.