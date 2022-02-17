В Великобритании запланировали отказаться от "золотых виз"
Великобритания готовится в течение нескольких недель отменить свою программу так называемых "золотых виз". Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Financial Times.
Cоюзники министра внутренних дел Великобритании Прити Патель заявили изданию, что она стремится "отказаться от всего режима ("золотых виз" - ИФ) из-за опасений, что система может быть использована теми, кто отмывает незаконные средства".
Правительственные чиновники подтвердили, что разрабатываются планы по отмене виз в течение нескольких недель.
Как отмечает издание, "инвесторская виза" 1-го уровня в прошлом привлекала богатых международных инвесторов, которые переселились в Великобританию по этой схеме.
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