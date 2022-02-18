МВД Великобритании закрыло программу "золотых виз" для богатых мигрантов

Европа 18 февраля 2022 03:57 (UTC+04:00)
МВД Великобритании закрыло программу "золотых виз" для богатых мигрантов

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель отменила программу выдачи виз за инвестиции в экономику страны для новых заявителей независимо от национальностей. Об этом сообщается на сайте британского правительства, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Глава британского МВД Прити Патель сказала, что эта мера является началом "возобновления борьбы с незаконным финансированием и мошенничеством". Программа "золотых виз" была введена в 2008 году, чтобы побудить богатых мигрантов инвестировать в экономику Великобритании. Чтобы получить визу инвестора нужно было инвестировать в экономику страны не менее 2 млн фунтов стерлингов. Министерство внутренних дел Великобритании решило закрыть программу из-за опасений, что в финансовую систему королевства будут вливаться деньги, полученные незаконным путем.

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