Цены на газ в Европе снижаются на 1,4-5,6% днем в пятницу

Цены ближайших фьючерсов на газ в Европе в начале торгов снижаются на 1,4-5,6%, колеблются в диапазоне 835-870 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Стоимость мартовских фьючерсов с самого открытия торговой сессии в минусе. Пока ценовой максимум на платформе ICE Futures составил 870 долларов, а минимум — 834 доллара. Это на 1,4% и 5,6% ниже расчётной цены накануне — 883 доллара.

Цены на газ в Европе с конца января демонстрируют сильную волатильность. После достижения в первом месяце года среднего уровня в 995 долларов котировки немного снизились и первые две недели февраля торговались в диапазоне 850-990 долларов, однако 14 февраля резко подскочили выше 1000 долларов, а 15 февраля — впервые за полтора месяца — на фоне ослабления геополитических опасений упали ниже 800 долларов, однако затем выросли почти до 900 долларов.

Отопительный сезон в Европе в целом завершается — потребление газа будет несколько снижаться. При этом заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном уровне. На утро 17 февраля она составляла 32%, что на 12,5% ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно отбор продолжается до конца марта.

Погода в регионе остаётся мягкой. По данным Meteomatics, на следующей неделе температура воздуха в Западной Европе будет колебаться вокруг аномально высоких отметок. В то же время выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растёт. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии в понедельник составила 16,7%, во вторник — 20,8%, в среду — 28,6%, в четверг — 27,8%, следует из данных Wind Europe.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.