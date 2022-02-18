ЕС увеличит стратегические запасы газа, чтобы подготовиться к следующей зиме

Евросоюз рассматривает возможность увеличить стратегические запасы природного газа, чтобы лучше подготовиться к следующей зиме после столкновения стран Европы с газовым кризисом. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант европейского проекта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, документ планируется представить в марте текущего года. Он будет требовать от стран ЕС иметь минимальный уровень запасов газа ежегодно к 30 сентября.

Документ также может предусматривать запуск пилотного проекта для оказания помощи странам Евросоюза и операторам по совместным закупкам газа до минимально необходимого уровня стратегического запаса. ЕС также планирует призвать правительства стран Евросоюза обеспечить достаточность национальных и региональных мощностей в начале каждого отопительного сезона, отмечает агентство.

В сентябре прошлого года цена на газ на европейском рынке превысила историческую отметку $1 000 за тысячу кубометров, а в октябре - $2 000. В декабре - январе цены на газ на европейских хабах колебались вокруг отметки $1 000. Розничные цены на энергию в ряде стран ЕС выросли с начала кризиса в 3-5 раз.