Макрон намерен провести переговоры с Путиным в воскресенье

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в воскресенье провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом, передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу Agence France-Presse, ссылаясь на Елисейский дворец.

В сообщении отмечается, что за день до этого - в субботу - Макрон проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наша обязанность - избежать худшего", - цитирует агентство заявление администрации французского лидера.

В администрации Макрона подчеркнули, что "нужно использовать все возможности, чтобы избежать конфронтации, которая дестабилизирует ситуацию в сфере безопасности на европейском континенте". Как указали в Елисейском дворце, дальнейшая эскалация может привести к тому, что на континенте может сложиться "иная геостратегическая конфигурация".