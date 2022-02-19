Песков сообщил, что телефонный разговор с Макроном есть в графике Путина на 20 февраля

Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье, 20 февраля, провести телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Trend.

"Да. Такой разговор есть в графике президента", - сказал он.