Зеленский заявил о гибели украинского разведчика в результате артобстрела

В зоне ООС 19 февраля в результате обстрела погиб украинский разведчик, капитан Андрей Сидоров.

Как сообщает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«...Украинский разведчик, капитан Антон Сидоров, погиб в результате обстрела из артиллерийского оружия, что запрещено минскими соглашениями», - проинформировал Президент.

Он отметил, что не знает, о чем Сидоров подумал в последний момент своей жизни, и уточнил, что разведчик "точно не понимал, какая адженда нужна для встречи, чтобы закончить войну на востоке нашего государства".

«Вечная память ему. Вечная память всем погибшим сегодня и за годы войны на Востоке нашего государства», – сказал Зеленский.