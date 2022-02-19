Зеленский предложил Путину встретиться

Европа 19 февраля 2022 22:04 (UTC+04:00)
Зеленский предложил Путину встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, чего хочет президент Российской Федерации Владимир Путин, поэтому предлагает ему встретиться.

Как передает Trend со ссылкой на УНИАН, об этом Зеленский заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя данные иностранной и украинской разведки.

В частности, отвечая на вопрос модератора о том, понимает ли, чего хочет Путин, президент Украины отметил следующее:

"Я не знаю, что хочет президент Российской Федерации, поэтому предлагаю встретиться".

Ранее в интервью одному из украинских СМИ Зеленский рассказал об ожиданиях от вероятной встречи с Путиным

По его мнению, встреча президентов Украины и России "точно разблокирует отношения" между странами.

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