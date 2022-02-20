Президент Франции пообщался по телефону с лидерами России и Украины (Обновлено)

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье провел телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщают журналисты французского телеканала BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По их данным, Макрон беседовал с Путиным на протяжении одного часа и сорока пяти минут. BFMTV отмечает, что лидеры обсудили "возможные и необходимые усилия по предотвращению крупного конфликта на Украине".

Беседа с Зеленским продолжалась полчаса, о деталях пока не сообщается.

17:23 (GMT+4) Президент Франции Эмманюэль Макрон проводит переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским после состоявшейся беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает в воскресенье AFP со ссылкой на Елисейский дворец, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Телефонные переговоры с [президентом России] Владимиром Путиным продолжались 1 час 45 минут. Сейчас президент республики общается по телефону с президентом Зеленским", - приводит агентство слова источника в администрации французского лидера.