Макрон и Путин условились созвать рабочую группу по перемирию в Донбассе
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон договорились в ближайшие часы организовать встречу рабочей группы, главной задачей которой станет выработка условий для прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Кроме того, по сведениям агентства, главы МИД России и Франции в ближайшие дни обсудят организацию саммита по вопросам безопасности в Европе.
Согласно ранее распространенной информации, беседа двух лидеров длилась 1 час 45 минут. После этого Макрон также провел получасовой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Баку и Берлином
Заместитель премьера Казахстана провел совещание по вопросу ревизии месторождений полезных ископаемых