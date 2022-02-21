В ВОЗ заявили, что омикрон-штамм вряд ли создан искусственно для преодоления пандемии

Предположения о том, что омикрон-штамм коронавируса мог быть искусственно создан для преодоления пандемии, не обоснованы конкретными данными. Об этом в интервью ТАСС заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает Trend.

Комментируя экспертные предположения о том, что штамм "омикрон" могли создать специально для преодоления пандемии, специалист напомнила, что ранее "было очень много спекуляций даже о самом ковиде".

"Я очень сомневаюсь, что это экспертное мнение было обосновано конкретными данными, - подчеркнула Вуйнович. - Ведется большое научное исследование. Но каких-то указаний на то, что кто-то что-то делал искусственно, нет. Наука сейчас занимается этим, чтобы создать вакцину, которая бы защищала. Но создать вирус, который бы так свободно перемещался и двигался, это ни один ученый даже не рассматривает серьезно. Это, скорее, на уровне мифа или городских легенд, которые всегда возникают, когда что-то тяжелое происходит в мире. Но никаких научных обоснований этого нет".

Вуйнович обратила внимание, что в октябре прошлого года ВОЗ создала стратегическую группу (научно-консультативная группа по новым опасным патогенам - SAGO) из экспертов со всего мира, которая занимается вопросами происхождения и эволюции самого вируса. "Эта стратегическая группа на сегодняшний день провела семь встреч, обсуждаются все возможности", - добавила она.