Энергетические группы потребовали возмещения ущерба €4 млрд от стран ЕС

Пять европейских энергетических и геологоразведочных компаний выступили с иском в отношении правительств Нидерландов, Италии, Польши и Словении, потребовав компенсации в размере почти €4 млрд за блокирование проектов, связанных с ископаемым топливом. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Истцы, в том числе немецкие энергетические концерны RWE и Uniper и британская нефтегазовая компания Rockhopper Exploration, обратились в суд в соответствии с Договором к хартии Energy Charter Treaty. Дела связаны с решениями Гааги, Рима, Варшавы и Любляны по закрытию угольных электростанций, предотвращению разработки конкретных проектов, а также требованиями по проведению оценки их воздействия на окружающую среду.

Согласно заявлению RWE, компания понимает "важность энергетического перехода", но "не считает правильным" то, что поэтапный отказ от угля в Нидерландах "не предусматривает компенсации за нарушение собственности компании". Uniper объявила, что заинтересована прежде всего в том, чтобы "добиться юридической ясности" в отношении необходимости досрочного закрытия своей угольной электростанции без соответствующей компенсации. Rockhopper Exploration, которая недовольна отказом итальянских властей разрешить разработку нефтяного месторождения Омбрина-Маре на шельфе Адриатического моря, отказалась от комментариев.

Договор к Энергетической хартии, подписанный более чем 50 странами, как отмечает издание, предназначен для защиты международных инвестиций в энергетику иностранных компаний или частных лиц. Подобная защита распространяется на проекты, связанные с ископаемым топливом, и эксперты по изменению климата говорят, что это мешает правительствам проводить политику по свертыванию отраслей, стоящих за глобальным потеплением, из-за риска судебных исков.

Согласно электронному письму, с которым ознакомилась Financial Times, Минфин Германии в 2019 году предупредил федеральную канцелярию о том, что использование регулирования для поэтапного отказа от угля приведет к "повышенному риску" судебных разбирательств, особенно международных, на основании ECT".