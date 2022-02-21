ЕС развернет на Украине военную консультативную миссию

Европейский союз направит на территорию Украины военно-учебную миссию, которая не будет являться боевой. О принятии такого решения в понедельник сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам встречи с главами МИД стран ЕС в Брюсселе, куда был приглашен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ЕС развернет на Украину консультативную учебную миссию. Принципиальное решение принято", - проинформировал он. При этом Кулеба добавил, что такая миссия не будет боевой.

По словам Кулебы, Украина и ЕС договорились, что Брюссель представит Киеву комплекс предложений по укреплению кибербезопасности.

"Договорились, что ЕС предложит нам комплекс предложений по укреплению нашей кибербезопасности", - проинформировал он.