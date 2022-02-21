Госпогранслужба Украины опровергает заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины погранпункта в Ростовской области

БАКУ/Trend/ - Государственная пограничная служба Украины опровергает заявление Федеральной службы безопасности РФ об обстреле с территории Украины места несения службы пограничных нарядов в Ростовской области.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Государственная пограничная служба Украины заявляет, что заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины, в результате чего разрушено место несения службы пограничных нарядов РФ – откровенная провокация. В частности, не указывается точное место, где это произошло, кроме как в 150 метрах от российско-украинской границы в пределах Ростовской области", - сказано в нем.

Отмечается, что Ростовская область граничит как с контролируемой украинскими властями территорией в пределах Луганской области, так и с неконтролируемым участком украинской границы, протяженность которой более 400 км.

Также указано, что информация подразделениям Госпогранслужбы от сотрудников Пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ о каких-либо нестандартных ситуациях не поступала.