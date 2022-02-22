Признание Россией т.н. "ДНР" и "ЛНР" противоречит международному праву - Еврокомиссия

БАКУ /Trend/ - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник, что признание т.н. "ДНР" и "ЛНР" является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений.

Как передает Trend, об этом написала глава Еврокомиссии на своей странице в Twitter.

"ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной", - отметила Урсула фон дер Ляйен.