МИД Украины отреагировал на признание независимости т.н. «ЛНР» и «ДНР» Россией

БАКУ/Trend/ - Украина осуждает решение Российской Федерации о признании так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", и призывает международное сообщество применить болезненные санкции против РФ, передает Trend со ссылкой на МИД Украины.

Как говорится в заявлении, данное решение РФ не будет иметь никаких правовых последствий.

«Это решение резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход Российской Федерации из Минских договоренностей», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что по поручению Президента Украины Володимира Зеленского украинская дипломатия сейчас применяет весь дипломатический арсенал для предотвращения развертывания вооруженного конфликта, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в постоянном контакте со своими коллегами с целью координации дипломатических усилий и принятия мер по проведению заседаний международных органов, саммитов, привлечения военной помощи и применения жестких санкций против РФ.