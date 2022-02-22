ОБСЕ призывает Россию отменить решение о признании т.н. «ДНР» и «ЛНР»

БАКУ/Trend/ - Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла призывают Россию отменить решение о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР», передает Trend со ссылкой на заявление ОБСЕ.

В заявлении решительно осуждается данное решение России.

"Этот шаг является нарушением международного права и фундаментальных принципов ОБСЕ и противоречит Минским договоренностям. Как и все страны-участницы ОБСЕ, Россия взяла обязательство уважать суверенитет и территориальную целостность других стран. Мы призываем Россию немедленно отменить это решение. Признание лишь разожжет дальнейшее напряжение и разъединит население, проживающее в этих регионах, от остальной всей их страны - Украины", - говорится в документе.