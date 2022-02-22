Песков не подтвердил информацию о введении российских миротворцев в т.н. «ДНР» и «ЛНР»

БАКУ/Trend/ - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о том, что ночью в так называемые «ДНР» и «ЛНР» якобы были введены российские миротворческие силы, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

"Нет, я не могу эту информацию подтвердить, мне об этом ничего не известно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.