Песков не подтвердил информацию о введении российских миротворцев в т.н. «ДНР» и «ЛНР»
БАКУ/Trend/ - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о том, что ночью в так называемые «ДНР» и «ЛНР» якобы были введены российские миротворческие силы, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.
"Нет, я не могу эту информацию подтвердить, мне об этом ничего не известно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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