Зеленский рассмотрит вопрос разрыва дипотношений с Россией

Европа 22 февраля 2022 15:19 (UTC+04:00)
Зеленский рассмотрит вопрос разрыва дипотношений с Россией

БАКУ/Trend/ - Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией, передает Trend со ссылкой на украинские СМИ.

Президент Украины сообщил об этом на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом.

По словам Зеленского, он получил запрос от министерства иностранных дел относительно разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.

"Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос", - отметил он.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В парламенте Ирана назвали условие заключения сделки в Вене
В парламенте Ирана назвали условие заключения сделки в Вене
Любое соглашение в Вене должно включать отмену санкций - президент Ирана
Любое соглашение в Вене должно включать отмену санкций - президент Ирана
В Белом доме отметили &quot;основательный прогресс&quot; на переговорах по СВПД в Вене
В Белом доме отметили "основательный прогресс" на переговорах по СВПД в Вене
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Началась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Владимира Путина один на один Политика 15:47
ПРООН продолжит поддерживать устойчивый рост экономики Грузии (Эксклюзив) Грузия 15:44
Германия решила остановить сертификацию "Северного потока-2" Европа 15:41
В Азербайджане возрос объем операций посредством интернет-банкинга Финансы 15:38
В Азербайджане обнародованы текущие работы в рамках строительства Туристического комплекса грязевых вулканов Общество 15:31
Назван срок сдачи в эксплуатации автодороги, строящейся в обход города Лачин Общество 15:24
В Азербайджане планируется расширить спектр инструментов финансирования Экономика 15:22
Зеленский рассмотрит вопрос разрыва дипотношений с Россией Европа 15:19
Песков не подтвердил информацию о введении российских миротворцев в т.н. «ДНР» и «ЛНР» Европа 15:15
Турецкие и азербайджанские альпинисты почтили память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО) Общество 15:12
Москва и Баку прорабатывают вопрос организации производства "Спутник V" в Азербайджане Общество 15:10
ООО Azərpoçt запустило мобильное приложение Экономика 15:08
Обнародован планируемый срок сдачи в эксплуатацию первой в Азербайджане платной автомагистрали Общество 15:04
Российские компании готовы активно участвовать в приватизации азербайджанских предприятий Экономика 14:52
"Южный газовый коридор" обеспечивает бесперебойные поставки на региональные и международные рынки – министр (ФОТО) Энергетика 14:43
Зеленский назвал условие, при котором в Украине введут военное положение Европа 14:42
Новые возможности для предпринимателей от Банка АВВ Экономика 14:35
ЦИК Туркменистана зарегистрировал еще ряд кандидатов для участия в президентских выборах Бизнес 14:27
В Баку доставлены новые автобусы большой вместимости (ФОТО) Транспорт 14:21
Минздрав Туркменистана объявил тендер Тендеры 14:17
Нужно ли платить квартплату, если… Консультации специалистов 14:02
Названо количество мостов, построенных в Азербайджане в 2021 г. Общество 14:01
В Узбекистане рассмотрены важные экономические и социальные проекты Узбекистан 13:54
ОБСЕ призывает Россию отменить решение о признании т.н. «ДНР» и «ЛНР» Европа 13:31
Названы поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации и аренды госимущества Бизнес 13:27
В мэрии израильского города Ашкелон состоялась встреча с азербайджанскими депутатами (ФОТО) Политика 13:27
Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла Общество 13:18
Jah Khalib выступит с концертом в Баку Звёздный мир 13:17
О женщине, которая бросает семью ради любви… - история от российских актеров в Баку Культура 13:15
На протяжении 30 лет Азербайджан пытался привлечь ЮНЕСКО для мониторинга и оценки состояния культурного наследия, но безуспешно - депутат Политика 13:05
Азербайджан и ЕС заложили основу для расширения сотрудничества - Орхан Мамедов Бизнес 12:51
На ряде участков автодороги в Зангезурском коридоре начались работы по укладке асфальтового покрытия Экономика 12:46
В Азербайджане обнародованы итоги вступительного экзамена в магистратуру Общество 12:43
В России выявили 135 172 случая заражения коронавирусом за сутки Россия 12:38
На Южном Кавказе существуют хорошие возможности для сотрудничества - азербайджанский депутат Политика 12:38
Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион Финансы 12:37
МИД Украины отреагировал на признание независимости т.н. «ЛНР» и «ДНР» Россией Европа 12:34
Коронавирус в Израиле: Около 112 тысяч зараженных, около 750 в тяжелом состоянии Израиль 12:31
Обсуждены вопросы экономического партнерства Узбекистана и Ирана Узбекистан 12:28
Российский регион заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в железнодорожной сфере (ФОТО) Транспорт 12:26
В Азербайджане регионы сделали прорыв в области развития цифровизации предпринимательства - эксперт ОЭСР Бизнес 12:14
Все армянские пленные возвращены в Армению - азербайджанский депутат Политика 12:07
В Казахстане проводится реконструкция пограничных пунктов пропуска Казахстан 12:03
22.02.2022 - "Су чершенбеси": традиции и ритуалы в преддверии праздника Новруз Интересное 11:49
В Туркменистане выдвинуты новые кандидаты для участия в президентских выборах Бизнес 11:41
ЕС выразил поддержку Украине Европа 11:37
Открытие Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности для расширения сотрудничества со странами ЕС - Орхан Мамедов Экономика 11:32
Делегация ЕС в Азербайджане окажет финансовую помощь местному бизнесу - Петер Михалко Экономика 11:28
Президент Ильхам Алиев посетил в Москве могилу Неизвестного солдата (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:23
Названы исторические места Карабаха, включенные в «Маршруты Победы» Общество 11:19
Денежные переводы «Золотая Корона» теперь в приложении Yelo! Экономика 11:05
В Узбекистане будут реализованы новые проекты в области гидроэнергетики Узбекистан 11:01
AccessBank объявляет тендер Экономика 10:51
Названо количество билетов, проданных на матч "Карабах"-"Марсель" Общество 10:51
Импорт из Кыргызстана в Казахстан вырос в 2,5 раза Казахстан 10:50
В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,6 Другие страны 10:45
TBC Capital дал прогноз по росту ВВП Грузии в 2022 г. Грузия 10:42
В Туркменистане подготовят ТЭО стратегии развития двух крупных НПЗ Энергетика 10:27
Азербайджан стал крупнейшим экспортером цемента в Грузию Грузия 10:13
Задолженность по зарплате в Таджикистане сократилась в 2021 году на 57% Таджикистан 10:06
На границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение Кыргызстан 09:52
Министр Энергетики Узбекистана провел переговоры с главой ACWA POWER Узбекистан 09:49
Официальный курс маната к мировым валютам на 22 февраля Финансы 09:45
Азербайджанские гимнастки завоевали "золото" на Международном турнире Gracia Fair Cup в Будапеште (ФОТО) Общество 09:42
Нефть дорожает на геополитической напряженности Энергетика 09:37
Обнародован рост количества банковских карт в Азербайджане за год Финансы 09:34
В Грузии обнародован рост импорта автотранспортом за год Грузия 09:31
Туркменский консорциум объявил тендер на ремонт насосно-компрессорных труб Тендеры 09:23
В январе 2022 года Турцию посетили около 40 тыс. граждан Азербайджана Экономика 09:21
Сервис Kaspersky Managed Detection and Response получил высшую оценку в рейтинге Gartner Peer Insights ИКТ 09:03
В ДТП в Якутии погибли пять человек Россия 08:52
CNN: Блинкен пока не отменял встречу с Лавровым США 08:27
Азербайджан и Узбекистан планируют наращивать связи за счет новых отраслей - посол (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО) Узбекистан 08:00
Постпред КНР при ООН призвал всех участников конфликта вокруг Украины к сдержанности В мире 07:34
Зеленский обсудит с Эрдоганом признание Россией т.н. «ДНР» и «ЛНР» Турция 07:05
Стоимость нефти достигла уровня сентября 2014 года В мире 06:33
Постпред Франции назвал признание т.н. "ДНР" и "ЛНР" нарушением Устава ООН Европа 05:58
В Буркина-Фасо при взрыве на руднике погибли не менее 59 человек В мире 05:37
Границы Украины останутся неизменными - Зеленский В мире 05:03
Признание Россией т.н. "ДНР" и "ЛНР" противоречит международному праву - Еврокомиссия Европа 04:28
Названа дата проведения заседания СБ ООН по Украине В мире 03:56
Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией т.н. "ДНР" и "ЛНР" В мире 03:28
Решение РФ признать т.н. "ДНР и ЛНР" является нарушением Минских соглашений - МИД Турции Турция 02:56
СНБО Украины переведен на круглосуточный режим работы В мире 02:33
В Италии назвали возможные сроки открытия страны для туристов Европа 02:18
МИД Турции призывает своих граждан покинуть восточные районы Украины Турция 02:02
Путин поручил минобороны "поддерживать мир" в т.н. "ДНР" и "ЛНР" силами российских войск В мире 01:37
Мост в столице Польши окрасился в цвета азербайджанского флага (ФОТО) Политика 01:04
Столтенберг осудил признание Россией т.н. "ДНР" и "ЛНР" В мире 00:42
Зеленский заявил о проведенных обсуждениях с Байденом В мире 00:08
Путин признал так называемые «ДНР» и «ЛНР» Россия 21 февраля 23:36
В Кнессете прошла встреча между азербайджанскими и израильскими депутатами (ФОТО) Политика 21 февраля 23:10
Говоря об отношениях с Азербайджаном, Пашинян отметил, что несмотря на трудности, уже пройден определенный путь – Таир Миркишили Политика 21 февраля 23:00
Власти Украины сообщили о гибели двух украинских военных В мире 21 февраля 22:47
Зеленский провел срочные консультации с Шольцем и Макроном В мире 21 февраля 22:17
Путин заявил о намерении признать т.н. "ДНР" и "ЛНР" Россия 21 февраля 22:04
Азербайджанские депутаты встретились с Пашиняном Политика 21 февраля 21:46
Нефтяные гиганты выкупят свои акции на $38 млрд в 2022 году В мире 21 февраля 21:07
Председатель парламента Молдовы прибыл в Азербайджан Политика 21 февраля 20:16
В Азербайджане дано поручение по стимулированию местных производителей продовольственных продуктов Экономика 21 февраля 20:13
Все новости