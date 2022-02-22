Зеленский рассмотрит вопрос разрыва дипотношений с Россией

БАКУ/Trend/ - Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией, передает Trend со ссылкой на украинские СМИ.

Президент Украины сообщил об этом на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом.

По словам Зеленского, он получил запрос от министерства иностранных дел относительно разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.

"Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос", - отметил он.