Германия решила остановить сертификацию "Северного потока-2"

БАКУ /Trend/ - Сертификация "Северного потока-2" будет остановлена, и министерству экономики ФРГ даны соответствующие указания, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, реакция на признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет целенаправленной и сплоченной, и действия Москвы не останутся без последствий.

Шольц назвал признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" "вопиющим нарушением международного права" и Устава ООН.

При этом Германия продолжает считать важным "нормандский формат" и продолжит его использовать вместе с Францией, отметил канцлер.