Цена газа в Европе поднялась выше $960 за 1 тыс. куб. м
Цена газа в Европе в ходе торгов в среду впервые с 14 февраля поднялась выше $960 за 1 тыс. куб. м. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $960,6 за 1 тыс. куб. м, или €82 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Общий рост стоимости газа с начала дня составляет около 2,8%.
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