Власти Польши отменят большинство коронавирусных ограничений
Власти Польши приняли решение отменить большинство введенных для борьбы с эпидемией коронавируса ограничений. Об этом заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы видим, что можно предложить далеко идущие изменения, можно отменить значительную часть ограничений, которые сопровождали нас многие месяцы", - сказал он. "Сегодня мы отменяем большинство ограничений и оставляем только необходимые", - добавил премьер.
По его словам, по-прежнему "будет действовать масочный режим в общественных местах, магазинах, транспорте, где дистанция между людьми не соблюдается". Также остаются изоляция и карантин. Отменяется удаленная работа в госучреждениях.
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