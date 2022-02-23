ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы РФ

БАКУ /Trend/ - Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за обращение к президенту России Владимиру Путину о признании т.к. "ДНР" и "ЛНР", и еще против 27 высокопоставленных лиц и организаций, говорится в заявлении, передает Trend.

Меры включают заморозку активов и запрет на предоставление средств лицам и организациям, включенным в перечень, а также запрет на поездки и транзит через территорию ЕС.

Также ЕС ввел санкции для ограничения доступа РФ к финансовым рынкам и капиталам. Речь идет о "секторальном запрете на финансирование РФ, ее руководства и Центробанка".

Таким образом ограничительные меры теперь затрагивают 555 лиц и 52 организации.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которое ожидается позднее в среду.