Финляндия перевела посольство из Киева во Львов

Посольство Финляндии в Киеве временно перевело своих работников во Львов.

Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом сообщается на сайте МИД Финляндии.

"Во вторник, 22 февраля, на основе общей оценки ситуации в Украине министерство иностранных дел приняло решение о временном перемещении своих сотрудников из Киева во Львов", - говорится в сообщении.

Ранее Финляндия сократила количество сотрудников в своем посольстве в Киеве.

Посольство продолжит свою работу в Украине, впрочем, обслуживание клиентов теперь осуществляется только по предварительной записи.