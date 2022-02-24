Макрон продолжает возглавлять рейтинг претендентов на будущий мандат президента Франции

Все еще не объявивший себя официально кандидатом на будущих президентских выборах действующий глава французского государства Эммануэль Макрон устойчиво удерживает лидерство в опросах общественного мнения, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В среду телеканал BFMTV опубликовал данные очередного опроса, который совместно с журналом L'Express заказывал исследовательскому и консалтинговому центру Elabe.

Макрон собрал 24,5% гипотетических голосов, если бы выборы состоялись сейчас. За неделю он прибавил полпункта. За то же время разрыв с ним сократила идущая второй кандидат правого "Национального объединения" Марин Ле Пен, прибавив три пункта и набрав 18%.

Сохранив за неделю свои 13,5% пожеланий проголосовать, возглавляющий крайне правую партию "Отвоевание" Эрик Земмур перебрался на третью позицию. Кандидат от правоцентристских "Республиканцев" Валери Пекресс откатилась на четвертое место, потеряв за неделю 2,5 пункта. У нее теперь лишь 11,5% "голосов".

К ней вплотную приблизился опережающий других аутсайдеров лидер левой "Непокорённой Франции" Жан-Люк Меланшон. Он прибавил за неделю 0,5%, получая в целом, по данным Elabe, 11% намерений голосовать.