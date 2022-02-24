Финляндия заявила о готовности подать заявку в НАТО
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в среду в парламенте, что правительство готово подать заявку на вступление в НАТО, сообщает портал телерадиовещания Yle , передает Trend со ссылкой Интерфакс.
"Угроза большой войны сейчас реальнее, чем когда-либо за долгие годы. (...) Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности", - передал портал ее слова.
Парламент в течение трех часов обсуждал вопросы внешней политики и политики безопасности.
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