Евросоюз ввел санкции против министра обороны России

Евросоюз ввел персональные санкции в связи с признанием Россией т.к. "ЛНР" и "ДНР" против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Об этом говорится в постановлении о санкциях, опубликованном в Официальном журнале ЕС в ночь на четверг. Всем им запрещен въезд в Евросоюз и доступ к его банковской системе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В санкционный список включены министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента России Антон Вайно, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, журналисты: руководитель RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, общественный деятель и руководитель ресурса News Front Константин Кнырик. В список также вошли вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр экономического развития Максим Решетников, главком ВМФ РФ Николай Евменов, заместитель главкома ВМФ РФ Владимир Касатонов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровкин, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов. Кроме того, в черный список включены все депутаты Госдумы, проголосовавшие в поддержку признания т.к. "ЛНР" и "ДНР" (всего свыше 330 человек), за исключением тех, кто уже был ранее внесен в различные черные списки ЕС.