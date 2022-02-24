Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде городов
В четверг, 24 февраля, ранним утром, после 5:00, в ряде городов Украины, среди которых и Киев, слышны взрывы, передает Trend со ссылкой на УНИАН.
Сообщается минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов на Донбассе.
В столице тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины. Тем временем сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта "Борисполь".
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Для устойчивого мира в регионе Армения должна попросить прощения за Ходжалинский геноцид - глава международного центра (ФОТО)
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО)
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев – один из крупнейших международных политиков современности - Игорь Коротченко
Азербайджанский Центр анализа и координации IV промышленной революции подписал меморандумы о взаимопонимании (ФОТО)
Деятельность Азербайджанского центра Сети центров IV промышленной революции ускорит внедрение инноваций - министр
Успешная политика Президента Ильхама Алиева является гарантией безопасности и суверенитета Азербайджана - Сахиль Керимли
В Азербайджане подготавливается уточненный список по единовременной выплате участникам первой Карабахской войны
Азербайджан и Иран определили перечень товаров в рамках соглашения о преференциальной торговле - посол
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в ТАСС выставку о сотрудничестве Азербайджана и России (ФОТО/ВИДЕО)