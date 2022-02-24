Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде городов

В четверг, 24 февраля, ранним утром, после 5:00, в ряде городов Украины, среди которых и Киев, слышны взрывы, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

Сообщается минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов на Донбассе.

В столице тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины. Тем временем сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта "Борисполь".