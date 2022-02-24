Зеленский созывает Совбез Украины

Европа 24 февраля 2022 08:26 (UTC+04:00)
Зеленский созывает Совбез Украины

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. Он введет военное положение.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

Тем временем небо над Украиной закрыли.

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