Представители стран НАТО проведут экстренное заседание
Представители стран НАТО в четверг утром проведут экстренное заседание в связи с начавшейся российской специальной операцией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в альянсе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ к немедленному прекращению операции.
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