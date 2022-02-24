Представители стран НАТО проведут экстренное заседание

Представители стран НАТО в четверг утром проведут экстренное заседание в связи с начавшейся российской специальной операцией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в альянсе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ к немедленному прекращению операции.