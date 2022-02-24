ГСЧС Украины сообщает о захвате двух сел в Луцке

БАКУ/Trend/ - В Луганской области захвачены два села. Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"- Хмельницкая область: вследствие артобстрела - возгорание состава ГСМ воинской части с. Староконстантинов.

- Днепропетровская область: г. Краснополье и Марганец - пожар на военных складах.

- Винницкая область: г. Тульчин и с. Бохан - пожар в воинских частях.

- м. Луцк - взорвали телебашню.

- Киевская область: пожар воинской части вблизи г. Бровары.

Захвачены села Городище и Меловое Луганской области", - говорится в сообщении ГСЧС.