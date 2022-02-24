ГСЧС Украины сообщает о захвате двух сел в Луцке
БАКУ/Trend/ - В Луганской области захвачены два села. Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"- Хмельницкая область: вследствие артобстрела - возгорание состава ГСМ воинской части с. Староконстантинов.
- Днепропетровская область: г. Краснополье и Марганец - пожар на военных складах.
- Винницкая область: г. Тульчин и с. Бохан - пожар в воинских частях.
- м. Луцк - взорвали телебашню.
- Киевская область: пожар воинской части вблизи г. Бровары.
Захвачены села Городище и Меловое Луганской области", - говорится в сообщении ГСЧС.
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