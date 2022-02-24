Сбиты пять самолетов и вертолет РФ - Генштаб Украины

24 февраля, в районе проведения ООС сбиты пять самолетов и вертолет РФ. Как передает Trend со ссылкой на korrespondent.net, об этом сообщает Генштаб ВС Украины.

"По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ОС сбиты 5 самолетов и вертолет РФ", - говорится в сообщении Facebook.