Сбиты пять самолетов и вертолет РФ - Генштаб Украины
24 февраля, в районе проведения ООС сбиты пять самолетов и вертолет РФ. Как передает Trend со ссылкой на korrespondent.net, об этом сообщает Генштаб ВС Украины.
"По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ОС сбиты 5 самолетов и вертолет РФ", - говорится в сообщении Facebook.
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