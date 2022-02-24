Рада утвердила указ Президента о введении военного положения на территории всей Украины

Верховная Рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского относительно введения военного положения на всей территории Украины.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Trend.

"Утвержден Верховной Радой. На заседании присутствовал секретарь СНБО", – отметил он.

В то же время, народный депутат из парламентской фракции "Слуга народа" Павел Фролов проинформировал, что такое решение поддержали 300 народных депутатов.

Соответствующую информацию подтвердила глава партии "Слуга народа", парламентарий Елена Шуляк в Телеграме.