ВС Украины заявили об уничтожении двух российских танков и нескольких грузовиков
БАКУ/Trend/ - ВС Украины заявили об уничтожении двух российских танков и нескольких грузовиков в районе Счастья.
Как сообщает Trend, об этом заявили Сухопутные войска ВСУ в Facebook.
Военные пообещали чуть позже предоставить более развернутую информацию.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В столице Азербайджана дан старт 27-му Первенству страны и Чемпионату Баку по акробатической гимнастике (ФОТО)
В Азербайджане обнародовано число пассажиров, доставленных автобусными рейсами на освобожденные территории