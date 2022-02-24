БАКУ/Trend/ - ВС Украины заявили об уничтожении двух российских танков и нескольких грузовиков в районе Счастья.

Как сообщает Trend, об этом заявили Сухопутные войска ВСУ в Facebook.

Военные пообещали чуть позже предоставить более развернутую информацию.