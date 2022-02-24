В МВД Украины рассказали о погибших и раненых во время авиаударов
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о первых жертвах ракетных обстрелов Украины, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.
"Бровары, военный городок №161. Во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден. Военные проводят эвакуацию, работают ГСЧС и скорая. По предварительной информации, один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших, более подробно информация будет дополнительно", - сообщил он.
Кроме того, один человек погиб в Мариуполе, и сразу шестеро – в Подольске Одесской области.
"В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.
В 08.36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали.
В 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.
В городе Кривой Рог Днепропетровская область три удара по составам 17 танковой БР, позиция боевого дежурства 4608 Краснополье, удар с БПЛА.
Разбомбили мост через реку Ингулец", - говорится в сообщении.