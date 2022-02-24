В МВД Украины рассказали о погибших и раненых во время авиаударов

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о первых жертвах ракетных обстрелов Украины, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.

"Бровары, военный городок №161. Во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден. Военные проводят эвакуацию, работают ГСЧС и скорая. По предварительной информации, один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших, более подробно информация будет дополнительно", - сообщил он.

Кроме того, один человек погиб в Мариуполе, и сразу шестеро – в Подольске Одесской области.

"В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.

В 08.36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали.

В 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

В городе Кривой Рог Днепропетровская область три удара по составам 17 танковой БР, позиция боевого дежурства 4608 Краснополье, удар с БПЛА.

Разбомбили мост через реку Ингулец", - говорится в сообщении.