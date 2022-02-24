Жителей Кривого Рога эвакуируют после ракетных ударов по складам танковой бригады.

Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает сайт горсовета.

«Жителей Макулана и близлежащего сектора просят срочно эвакуироваться после ракетных ударов по складам танковой бригады. Там началось тление боеприпасов - возможны их взрывы и разлет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что город направляет в район Макулана дополнительный транспорт для перевозки людей. Со всех маршрутов снято 24 автобуса и 10 дизель-генераторных троллейбусов и маршруток.

Точки сбора для эвакуации для жителей района, которые не имеют своего транспорта – АТБ на Николаевском шоссе, дом офицеров на Макулане, жилой массив Карачуны - ДК «Карачуны», в районе Гданцовки – ДК «Гданцевский».

При желании жителей они могут быть временно размещены в любых городских школах, детсадах, территориальных центрах и ДК других районов Кривого Рога (начиная от пл. Освобождения и далее в северную сторону города). Они готовы к приему.

Для недопущения мародерства вся территория, с которой будут эвакуированы люди, район будет усиленно патрулироваться полицией и Национальной гвардией.