Жителей Кривого Рога эвакуируют после ракетных ударов по складам танковой бригады

Европа 24 февраля 2022 12:47 (UTC+04:00)
Жителей Кривого Рога эвакуируют после ракетных ударов по складам танковой бригады

Жителей Кривого Рога эвакуируют после ракетных ударов по складам танковой бригады.

Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает сайт горсовета.

«Жителей Макулана и близлежащего сектора просят срочно эвакуироваться после ракетных ударов по складам танковой бригады. Там началось тление боеприпасов - возможны их взрывы и разлет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что город направляет в район Макулана дополнительный транспорт для перевозки людей. Со всех маршрутов снято 24 автобуса и 10 дизель-генераторных троллейбусов и маршруток.

Точки сбора для эвакуации для жителей района, которые не имеют своего транспорта – АТБ на Николаевском шоссе, дом офицеров на Макулане, жилой массив Карачуны - ДК «Карачуны», в районе Гданцовки – ДК «Гданцевский».

При желании жителей они могут быть временно размещены в любых городских школах, детсадах, территориальных центрах и ДК других районов Кривого Рога (начиная от пл. Освобождения и далее в северную сторону города). Они готовы к приему.

Для недопущения мародерства вся территория, с которой будут эвакуированы люди, район будет усиленно патрулироваться полицией и Национальной гвардией.

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