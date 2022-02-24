Зеленский: Государство начинает выдавать оружие гражданам
Государство выдает оружие всем гражданам, которые способны защищать Украину.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, сообщает Trend со ссылкой на Укринформ.
"Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем желающим, всем, кто способен защищать наш суверенитет. От каждого гражданина зависит будущее украинского народа. Каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации" , – сказал глава государства.
Он отметил, что Министерство внутренних дел привлекает для защиты страны своих ветеранов.
«Работать сейчас – это тоже… оборона в этих непростых условиях, поэтому от каждого предприятия, от каждого предпринимателя зависит, каким будет наше будущее», – отметил Зеленский.
Как сообщал Укринформ, глава страны-агрессора Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе. Около 4 утра 24 февраля Россия нанесла удары по Украине и начала войну.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.